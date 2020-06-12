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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 655,450419 0,48
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
12.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:42

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 655,450419 0,48
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,846276 0,33
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,593681 0,28
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,236381 0,24
Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 387,366968 0,19
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034534 1,22
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,975356 0,10
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,373230 0,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,209632 1,40
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,833758 0,79
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,087476 0,71
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,464725 0,39
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,050558 0,15
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008147 0,78
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 37,311979 0,42
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,180780 0,28
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032941 0,18
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,027023 0,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,050805 0,78
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,484697 0,67
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,569453 0,65
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,984652 0,51
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,053734 0,07
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,227521 2,06
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,991839 1,93
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,719084 1,52
HSBC Portföy Altın Fonu 3,221705 0,92
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,053927 0,85
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
TEB Portföy Para Piyasası Fonu 379,205733 0,02
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,270653 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058103 0,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,115248 0,02
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 121,836853 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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