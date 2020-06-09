Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,679489 1,98 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038300 1,63 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,063179 1,51 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,033061 0,88 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,301151 0,76 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070925 0,85 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033415 0,75 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035922 0,56 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019198 0,39 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,820950 0,39 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,042299 2,32 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,081198 1,54 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029616 1,30 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,056750 1,05 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,091512 0,91 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,424200 1,89 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092187 0,89 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,475239 0,56 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008033 0,55 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032961 0,44 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024882 0,44 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,740333 0,38 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,826021 0,30 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,031116 0,17 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,194615 0,16 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,929513 1,08 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 36,939386 1,02 QNB Finans Portföy Altın BYF 32,845521 0,96 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,997525 0,02 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022295 0,02 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,061543 0,02 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,114469 0,02 İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,013414 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA