Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab.
09.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:41
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,679489
|1,98
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038300
|1,63
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,063179
|1,51
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,033061
|0,88
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|7,301151
|0,76
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,070925
|0,85
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033415
|0,75
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035922
|0,56
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019198
|0,39
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,820950
|0,39
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,042299
|2,32
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,081198
|1,54
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,029616
|1,30
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,056750
|1,05
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,091512
|0,91
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,424200
|1,89
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,092187
|0,89
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,475239
|0,56
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008033
|0,55
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032961
|0,44
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024882
|0,44
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,740333
|0,38
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,826021
|0,30
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,031116
|0,17
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,194615
|0,16
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|24,929513
|1,08
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|36,939386
|1,02
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|32,845521
|0,96
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,997525
|0,02
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022295
|0,02
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,061543
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,114469
|0,02
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,013414
|0,02
Kaynak: AA