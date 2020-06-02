Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
02.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:57
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,598459
|2,21
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,852455
|2,20
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,237518
|1,75
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|121,325509
|1,45
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,030649
|1,24
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018476
|1,71
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007412
|1,56
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,838780
|0,85
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,770521
|0,60
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,967813
|0,58
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|15,870334
|2,79
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,048691
|2,50
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|1,088678
|2,37
|Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)
|1,444926
|2,32
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,438670
|2,29
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,048342
|1,60
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,510224
|1,49
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,683891
|1,38
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,292383
|1,32
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,160948
|1,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,028567
|1,66
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,463144
|1,27
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,595725
|0,79
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,991224
|0,63
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,492844
|0,60
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|26,060894
|2,39
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,046651
|0,64
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,091282
|0,64
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,086037
|0,63
|İş Portföy Altın Fonu
|0,041768
|0,63
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,842017
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,596222
|0,02
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,992026
|0,02
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,011999
|0,02
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,805570
|0,02
Kaynak: AA