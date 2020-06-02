Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,598459 2,21 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,852455 2,20 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,237518 1,75 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 121,325509 1,45 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,030649 1,24 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018476 1,71 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007412 1,56 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,838780 0,85 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,770521 0,60 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,967813 0,58 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 15,870334 2,79 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,048691 2,50 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,088678 2,37 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,444926 2,32 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,438670 2,29 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,048342 1,60 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,510224 1,49 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,683891 1,38 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,292383 1,32 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,160948 1,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,028567 1,66 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,463144 1,27 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,595725 0,79 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,991224 0,63 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,492844 0,60 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 26,060894 2,39 Deniz Port. Altın Fonu 0,046651 0,64 TEB Portföy Altın Fonu 0,091282 0,64 Ak Portföy Altın Fonu 0,086037 0,63 İş Portföy Altın Fonu 0,041768 0,63 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,842017 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,596222 0,02 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,992026 0,02 İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,011999 0,02 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,805570 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA