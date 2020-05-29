Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,060210 0,85 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035784 0,69 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 654,734371 0,67 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,050402 0,44 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,090661 0,43 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034428 2,31 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,831338 2,06 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007002 1,33 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,028646 0,77 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,069174 0,51 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039152 2,14 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044475 2,06 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,879582 1,23 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,084815 1,22 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043417 1,16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,224384 0,68 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,047713 0,66 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,156222 0,66 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,288683 0,57 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008035 0,46 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,050490 1,16 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,979484 1,11 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,476063 1,06 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,562157 1,05 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,596718 0,49 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,984301 2,85 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 37,744770 1,98 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,590690 1,94 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,053595 1,24 HSBC Portföy Altın Fonu 3,201724 1,22 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057927 0,02 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,111800 0,02 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,244492 0,02 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,841284 0,02 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,804030 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA