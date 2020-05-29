Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,060210 0,85
İstanbul Portföy Yab.
29.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:43
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,060210
|0,85
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035784
|0,69
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|654,734371
|0,67
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,050402
|0,44
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|7,090661
|0,43
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034428
|2,31
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,831338
|2,06
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007002
|1,33
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,028646
|0,77
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,069174
|0,51
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,039152
|2,14
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,044475
|2,06
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,879582
|1,23
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,084815
|1,22
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043417
|1,16
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,224384
|0,68
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,047713
|0,66
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,156222
|0,66
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,288683
|0,57
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008035
|0,46
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050490
|1,16
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,979484
|1,11
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,476063
|1,06
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,562157
|1,05
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,596718
|0,49
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|24,984301
|2,85
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|37,744770
|1,98
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,590690
|1,94
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,053595
|1,24
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,201724
|1,22
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057927
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,111800
|0,02
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,244492
|0,02
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,841284
|0,02
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,804030
|0,02
Kaynak: AA