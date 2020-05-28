Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,494365 0,97 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035540 0,92 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059701 0,89 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,586676 0,45 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,833647 0,38 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,774160 1,98 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034788 0,48 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,769814 0,31 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,756403 0,27 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,551450 0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 15,391824 3,67 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,710283 2,83 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035331 2,81 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,090078 2,71 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105814 2,60 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,289388 4,26 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,047398 1,80 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,655218 1,23 Aura Portföy Değ. Fon 0,709801 1,09 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,120473 1,06 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,463023 1,52 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,984864 1,17 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,599959 0,91 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,995719 0,15 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,037929 0,03 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,803667 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,111562 0,02 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,595632 0,02 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,982453 0,02 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,061398 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA