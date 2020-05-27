HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
27.05.2020 14:29 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:29

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 653,960668 0,19
Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025641 0,16
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,638640 0,15
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 175,416452 0,14
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,025926 0,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,068722 0,73
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,764326 0,15
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,548691 0,13
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,004142 0,08
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,358605 0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,074905 1,47
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083008 0,96
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034367 0,94
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,663247 0,83
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,043236 0,70
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,148457 1,10
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008053 0,41
Aura Portföy Değ. Fon 0,702114 0,32
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 36,755932 0,31
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,119206 0,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,585506 0,43
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,961879 0,33
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,441049 0,28
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,992784 0,28
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024840 0,26
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,603139 1,37
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,778521 0,84
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,111317 0,11
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022238 0,10
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,803203 0,10
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,981274 0,10
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057903 0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi Ekonomi
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak Ekonomi
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu Ekonomi
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi Ekonomi
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor Ekonomi
Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Güne yükselişle başlayan dolar 6,75'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,75'ten işlem görüyor
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
YHT bileti alırken HES kodu 'Seyahat İzin Belgesi' yerine sayılmayacak
YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Mfö Ezgi Mola Türkan Şoray Hande Ataizi
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Kenan Sofuoğlu Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Bursa Avrupa Instagram
Şu an buradasınız: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 14:32:49. #1.15#
title