Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 653,960668 0,19 Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025641 0,16 Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,638640 0,15 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 175,416452 0,14 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,025926 0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,068722 0,73 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,764326 0,15 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,548691 0,13 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,004142 0,08 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,358605 0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,074905 1,47 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083008 0,96 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034367 0,94 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,663247 0,83 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,043236 0,70 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,148457 1,10 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008053 0,41 Aura Portföy Değ. Fon 0,702114 0,32 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 36,755932 0,31 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,119206 0,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,585506 0,43 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,961879 0,33 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,441049 0,28 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,992784 0,28 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024840 0,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,603139 1,37 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,778521 0,84 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,111317 0,11 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022238 0,10 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,803203 0,10 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,981274 0,10 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057903 0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA