Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
27.05.2020 14:29 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:29
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|653,960668
|0,19
|Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025641
|0,16
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,638640
|0,15
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|175,416452
|0,14
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,025926
|0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,068722
|0,73
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,764326
|0,15
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,548691
|0,13
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,004142
|0,08
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,358605
|0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,074905
|1,47
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,083008
|0,96
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034367
|0,94
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,663247
|0,83
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,043236
|0,70
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,148457
|1,10
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008053
|0,41
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,702114
|0,32
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|36,755932
|0,31
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,119206
|0,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,585506
|0,43
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,961879
|0,33
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,441049
|0,28
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,992784
|0,28
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024840
|0,26
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|24,603139
|1,37
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,778521
|0,84
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,111317
|0,11
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022238
|0,10
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,803203
|0,10
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,981274
|0,10
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057903
|0,10
Kaynak: AA