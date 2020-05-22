Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.
22.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:45
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,031471
|1,19
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,059289
|0,92
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,055075
|0,87
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,184198
|0,84
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,322207
|0,82
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007178
|1,82
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018489
|1,11
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,604137
|0,20
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,753651
|0,20
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,960273
|0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,038200
|1,32
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,059335
|0,67
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|34,383915
|0,66
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,092803
|0,64
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|67,604813
|0,62
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,125061
|1,34
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,089359
|0,78
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,481784
|0,71
|İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon
|0,189378
|0,70
|HSBC Portföy Değ. Fon
|105,214223
|0,59
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024776
|0,92
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,797402
|0,27
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,586989
|0,27
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,185521
|0,13
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,558244
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,110120
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,840161
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,801341
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057844
|0,02
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,022059
|0,02
Kaynak: AA