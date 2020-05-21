Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035174 2,14
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.
21.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:36
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035174
|2,14
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,031100
|1,26
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,054598
|1,04
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,182663
|0,74
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,580151
|0,65
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007050
|2,71
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018286
|0,85
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,750208
|0,83
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,763169
|0,56
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,958814
|0,54
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|69,353638
|1,47
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,064160
|1,31
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,083796
|1,22
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,011053
|1,13
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|93,973053
|1,09
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,236830
|0,91
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,471338
|0,91
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,006686
|0,79
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,088663
|0,75
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,284107
|0,70
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,578426
|1,22
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,447508
|0,55
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,961283
|0,53
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,046774
|0,18
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,724073
|0,16
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|24,839861
|0,50
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,800899
|0,02
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,839947
|0,02
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022211
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057830
|0,02
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,241422
|0,02
Kaynak: AA