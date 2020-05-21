Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035174 2,14 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031100 1,26 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,054598 1,04 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,182663 0,74 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,580151 0,65 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007050 2,71 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018286 0,85 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,750208 0,83 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,763169 0,56 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,958814 0,54 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,353638 1,47 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064160 1,31 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,083796 1,22 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,011053 1,13 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 93,973053 1,09 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,236830 0,91 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,471338 0,91 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,006686 0,79 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,088663 0,75 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,284107 0,70 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,578426 1,22 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,447508 0,55 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,961283 0,53 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,046774 0,18 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,724073 0,16 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,839861 0,50 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,800899 0,02 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,839947 0,02 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022211 0,02 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057830 0,02 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,241422 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA