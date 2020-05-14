Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab.
14.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:42
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,488678
|0,15
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,924301
|0,08
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,373676
|0,08
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,575266
|0,06
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,249883
|0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,932639
|0,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,025506
|1,26
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,331182
|1,11
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,678559
|1,07
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,019734
|1,06
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,960078
|1,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,029926
|0,72
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,497138
|0,55
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032898
|0,53
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007986
|0,40
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,110957
|0,38
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,919605
|2,22
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,439233
|2,02
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,524872
|1,79
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,972392
|0,62
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019027
|0,13
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,196233
|0,02
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,838813
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,107951
|0,02
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,798096
|0,02
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022178
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057738
|0,02
Kaynak: AA