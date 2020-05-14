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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Aura Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
14.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:42

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,488678 0,15
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,924301 0,08
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,373676 0,08
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575266 0,06
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,249883 0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,932639 0,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,025506 1,26
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,331182 1,11
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,678559 1,07
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,019734 1,06
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,960078 1,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,029926 0,72
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,497138 0,55
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032898 0,53
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007986 0,40
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110957 0,38
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,919605 2,22
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,439233 2,02
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,524872 1,79
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,972392 0,62
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019027 0,13
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,196233 0,02
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,838813 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,107951 0,02
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,798096 0,02
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022178 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057738 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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