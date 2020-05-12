Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030970 1,11 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,054644 0,47 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,183754 0,46 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,340935 0,21 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,329074 0,21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,809302 0,26 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,733728 0,16 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,951067 0,13 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,754348 0,12 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,930742 0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024500 1,22 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,825478 1,01 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,152065 0,93 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,081599 0,83 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,576999 0,81 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,970150 0,71 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,089222 0,47 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,089553 0,42 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,491613 0,34 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,461889 0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,367661 1,88 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,466569 1,17 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,818552 1,14 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,950489 0,47 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018990 0,14 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,107440 0,04 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,797303 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057713 0,03 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,212602 0,03 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 121,083585 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA