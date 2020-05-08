Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,060511 1,55 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035396 1,32 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,514108 1,31 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,052420 1,01 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,076804 0,89 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018608 2,17 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,837013 2,04 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,071967 1,81 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036151 1,65 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029671 1,31 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 95,614935 2,35 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,076501 2,33 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,085730 2,07 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,054894 1,89 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044661 1,84 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,249983 1,44 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,427527 0,93 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007968 0,68 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,197645 0,63 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,089291 0,55 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,459797 1,12 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025988 1,08 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,719386 1,00 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,927621 0,85 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,216862 0,49 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,759946 0,90 İş Portföy Altın Fonu 0,043194 0,46 Ak Portföy Altın Fonu 0,088895 0,45 Garanti Portföy Altın Fonu 0,109664 0,45 Fiba Portföy Altın Fonu 0,033096 0,44 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 120,966747 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057653 0,02 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,203653 0,02 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,106207 0,02 İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,006878 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA