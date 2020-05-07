Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
07.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:04
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|690,689205
|1,49
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,481551
|1,47
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,034935
|1,37
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,059587
|1,15
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,051898
|1,00
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018213
|1,75
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035701
|0,87
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,070689
|0,75
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,029288
|0,68
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035565
|0,62
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|93,421861
|1,81
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,053876
|1,64
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,039010
|1,27
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,089562
|1,24
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,506764
|1,11
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,190196
|1,13
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,088799
|0,94
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,232253
|0,84
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,090501
|0,50
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,022866
|0,49
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052444
|1,32
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,624360
|1,24
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,532346
|1,23
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,903010
|0,97
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,692380
|0,96
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,556618
|1,60
|İş Portföy Altın Fonu
|0,042998
|1,34
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,048049
|1,34
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,094027
|1,33
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,088494
|1,33
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,105946
|0,03
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,956000
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,795099
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057639
|0,02
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,201455
|0,02
Kaynak: AA