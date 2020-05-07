HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
07.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:04

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 690,689205 1,49
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,481551 1,47
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034935 1,37
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059587 1,15
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,051898 1,00
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018213 1,75
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035701 0,87
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070689 0,75
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029288 0,68
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035565 0,62
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 93,421861 1,81
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,053876 1,64
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039010 1,27
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,089562 1,24
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,506764 1,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,190196 1,13
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,088799 0,94
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,232253 0,84
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,090501 0,50
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,022866 0,49
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052444 1,32
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,624360 1,24
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,532346 1,23
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,903010 0,97
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,692380 0,96
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,556618 1,60
İş Portföy Altın Fonu 0,042998 1,34
Deniz Port. Altın Fonu 0,048049 1,34
TEB Portföy Altın Fonu 0,094027 1,33
Ak Portföy Altın Fonu 0,088494 1,33
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,105946 0,03
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,956000 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,795099 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057639 0,02
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,201455 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Ekonomi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı Ekonomi
Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti Ekonomi
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Ekonomi
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu Ekonomi
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak Ekonomi
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Altının gram fiyatı 395,5 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Altının gram fiyatı 395,5 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Son Dakika: 7,26'dan işlem gören dolar, tarihi rekorunu kırdı
Son Dakika: 7,26'dan işlem gören dolar, tarihi rekorunu kırdı
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
'Askıda Fatura' uygulaması ile 7 saatte 16.100 ailenin faturası ödendi
"Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16.100 ailenin faturası ödendi
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere...
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Yükselişini sürdüren dolar 7,17'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 7,17'den işlem görüyor
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Deniz Gezmiş Hüseyin İnan Süleyman Soylu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Serdar Ortaç Bülent Ersoy
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Nenad Bjelica Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Mayıs Fatura İntihar
Şu an buradasınız: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 16:12:32. #1.15#
title