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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
06.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:46

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058911 1,87
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058911 1,87
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031211 1,52
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,184838 1,15
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,054993 1,13
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,352812 1,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006403 9,66
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017899 3,70
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,769690 2,65
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035346 1,03
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070165 0,78
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,083201 5,23
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088463 2,48
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,043674 2,01
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 91,762486 1,97
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083440 1,63
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,222014 4,07
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,969681 1,42
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,090052 1,15
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,087974 0,65
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,496588 0,61
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,811713 1,35
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,442345 0,86
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,875222 0,74
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025800 0,67
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,666688 0,62
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,202423 1,14
Deniz Port. Altın Fonu 0,047415 0,28
TEB Portföy Altın Fonu 0,092795 0,28
Fiba Portföy Altın Fonu 0,032521 0,27
İş Portföy Altın Fonu 0,042428 0,27
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,105609 0,03
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 120,921489 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057627 0,02
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022142 0,02
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,954201 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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