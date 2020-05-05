Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034261 1,40 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 677,051244 0,86 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,074843 0,68 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,050952 0,28 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,424876 0,25 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005839 4,72 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035293 0,81 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,069624 0,81 Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,407482 0,11 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,931780 0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 89,987264 1,76 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,052188 1,64 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,073352 0,97 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026728 0,75 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082099 0,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,172752 0,77 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,469294 0,25 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,942062 0,15 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,042994 0,13 İş Portföy Tema Değ. Fon 0,026179 0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025628 0,88 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,650184 0,66 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,854228 0,53 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,199044 0,27 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,037713 0,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 34,320397 0,62 HSBC Portföy Altın Fonu 3,286265 0,07 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,952907 0,03 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,837412 0,03 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,234358 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,794313 0,02 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057613 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA