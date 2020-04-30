Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059091 0,85 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,400817 0,62 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025010 0,20 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,073860 0,16 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033359 0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005326 3,58 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,792813 1,68 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,751673 0,96 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,738393 0,94 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070412 0,91 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 93,018852 3,52 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027999 3,05 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,053257 3,05 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,075570 2,79 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033414 2,53 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,961926 1,95 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,233692 0,94 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,659853 0,93 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,283106 0,74 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,117516 0,69 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,481119 1,31 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,851963 0,86 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,952362 0,19 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,037640 0,05 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,027968 0,05 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,836461 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,103996 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,792236 0,03 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,655773 0,02 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,231923 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA