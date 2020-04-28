Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,057879 2,31 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030892 1,61 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,307988 1,59 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,182048 1,55 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,719555 1,52 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,725081 2,67 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,725183 1,00 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,739688 0,97 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,534041 0,96 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,922100 0,75 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,634310 3,96 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,184707 3,80 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087748 3,77 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045296 3,74 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,944319 3,69 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,010020 6,64 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,178400 2,32 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,087978 2,25 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,499096 1,76 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,046355 1,75 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,444183 3,77 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,832878 3,49 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,381366 3,32 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,944050 0,94 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,620200 0,74 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,417182 0,87 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,103271 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,791332 0,03 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 120,711094 0,02 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057518 0,02 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,943502 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA