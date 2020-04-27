Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
27.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:38
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,583277
|1,29
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,852054
|1,17
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,053536
|1,13
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,271873
|1,08
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,232350
|1,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035463
|2,16
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,708174
|0,95
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,519498
|0,71
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,916314
|0,68
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,907770
|0,63
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,328917
|2,34
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,032551
|1,91
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,058573
|1,75
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,729443
|1,66
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,023822
|1,60
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,884915
|1,88
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,465232
|1,08
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,086044
|1,08
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,087626
|0,90
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,151715
|0,87
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,391773
|2,70
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,336915
|2,03
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052029
|1,71
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,612685
|1,60
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,521915
|1,58
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032689
|1,75
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,108362
|1,70
|İş Portföy Altın Fonu
|0,042630
|1,70
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,047682
|1,69
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,055369
|1,69
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,835876
|0,10
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,102983
|0,08
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,790876
|0,08
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057504
|0,07
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021949
|0,07
Kaynak: AA