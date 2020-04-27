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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
27.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:38

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,583277 1,29
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,852054 1,17
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,053536 1,13
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,271873 1,08
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,232350 1,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035463 2,16
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,708174 0,95
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,519498 0,71
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,916314 0,68
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,907770 0,63
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,328917 2,34
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032551 1,91
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058573 1,75
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,729443 1,66
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023822 1,60
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,884915 1,88
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,465232 1,08
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,086044 1,08
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,087626 0,90
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,151715 0,87
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,391773 2,70
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,336915 2,03
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052029 1,71
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,612685 1,60
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,521915 1,58
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu 0,032689 1,75
Garanti Portföy Altın Fonu 0,108362 1,70
İş Portföy Altın Fonu 0,042630 1,70
Deniz Port. Altın Fonu 0,047682 1,69
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,055369 1,69
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,835876 0,10
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,102983 0,08
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,790876 0,08
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057504 0,07
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021949 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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