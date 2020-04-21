Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,570493 5,13
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.
21.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:32
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,570493
|5,13
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,812877
|4,91
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,228328
|4,36
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,123448
|3,16
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|376,532289
|2,97
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,330736
|0,60
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,888661
|0,60
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,688973
|0,52
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,708939
|0,41
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,887707
|0,29
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,075210
|2,81
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,058575
|2,46
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,032144
|2,10
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,184352
|1,81
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|10,907341
|1,74
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,019086
|2,63
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,487962
|2,20
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,019794
|1,89
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,445644
|1,75
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,026357
|1,51
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,323281
|2,59
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,743179
|2,05
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,288286
|1,90
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,904063
|0,62
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,759637
|0,61
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,416214
|1,42
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,696764
|0,73
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,834196
|0,09
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|67,417238
|0,05
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021917
|0,05
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,101137
|0,05
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,788011
|0,04
Kaynak: AA