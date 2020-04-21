Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,570493 5,13 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,812877 4,91 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228328 4,36 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,123448 3,16 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 376,532289 2,97 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,330736 0,60 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,888661 0,60 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,688973 0,52 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,708939 0,41 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,887707 0,29 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,075210 2,81 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058575 2,46 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032144 2,10 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,184352 1,81 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 10,907341 1,74 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,019086 2,63 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,487962 2,20 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,019794 1,89 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,445644 1,75 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,026357 1,51 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,323281 2,59 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,743179 2,05 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,288286 1,90 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,904063 0,62 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,759637 0,61 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,416214 1,42 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,696764 0,73 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,834196 0,09 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 67,417238 0,05 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021917 0,05 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,101137 0,05 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,788011 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA