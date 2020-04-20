Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,056819 1,41 Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,056819 1,41 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,024720 0,36 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,073702 0,20 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,889211 0,18 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,261202 0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,675178 1,44 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,069003 0,89 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034554 0,73 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018741 0,64 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,680793 0,60 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018864 2,94 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,036472 2,91 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,072815 2,74 Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020575 2,73 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,073155 2,57 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,177075 3,28 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,629491 1,65 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,045271 1,58 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,795867 1,39 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,274412 1,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,708184 1,78 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,264207 1,38 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,289890 0,92 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,892315 0,53 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024918 0,40 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,787242 0,08 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057397 0,08 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,100600 0,08 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,833424 0,07 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028272 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA