Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,056819 1,41
Kare Portföy Bir.
20.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:42
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,056819
|1,41
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,024720
|0,36
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,073702
|0,20
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,889211
|0,18
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,261202
|0,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,675178
|1,44
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,069003
|0,89
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034554
|0,73
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018741
|0,64
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,680793
|0,60
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018864
|2,94
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,036472
|2,91
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,072815
|2,74
|Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,020575
|2,73
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,073155
|2,57
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,177075
|3,28
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,629491
|1,65
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,045271
|1,58
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,795867
|1,39
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,274412
|1,17
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,708184
|1,78
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,264207
|1,38
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,289890
|0,92
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,892315
|0,53
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024918
|0,40
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,787242
|0,08
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057397
|0,08
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,100600
|0,08
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,833424
|0,07
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028272
|0,07
Kaynak: AA