Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 662,765055 1,23 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034157 1,21 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,047968 0,98 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,198853 0,81 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,073033 0,80 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,067691 0,47 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,028211 0,37 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034062 0,06 Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,391781 0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037940 0,93 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,084311 0,15 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,050208 0,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,142552 1,20 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,022142 0,81 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,064234 0,62 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,020138 0,39 Aura Portföy Değ. Fon 0,689717 0,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024756 1,29 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,536394 1,07 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,721365 0,99 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,158937 0,88 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,050034 0,58 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 33,933171 0,61 HSBC Portföy Altın Fonu 3,200268 0,59 Fiba Portföy Altın Fonu 0,031482 0,59 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,053387 0,59 TEB Portföy Altın Fonu 0,089936 0,57 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,927473 0,04 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022039 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057341 0,03 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028246 0,02 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,060850 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA