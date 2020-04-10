Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029252 2,96 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,056845 2,95 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,050745 2,08 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,171150 1,91 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,069166 1,21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,576862 1,77 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032517 1,70 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,627792 1,17 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033638 1,11 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,553947 0,95 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,183091 6,51 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087415 6,42 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045166 6,36 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029465 4,17 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,833758 3,83 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,130929 3,89 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,696769 2,73 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,044196 2,19 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,611968 2,13 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,473745 2,05 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,236736 1,77 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,245466 1,20 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,635279 0,93 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,048231 0,23 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,878214 0,23 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,470909 0,80 QNB Finans Portföy Altın BYF 32,039516 0,35 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,051478 0,24 TEB Portföy Altın Fonu 0,086794 0,23 Garanti Portföy Altın Fonu 0,100816 0,23 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,831457 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,097868 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057256 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,782881 0,03 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028212 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA