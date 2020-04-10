SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi
Araç, Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

10.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:50
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029252 2,96
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,056845 2,95
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,050745 2,08
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,171150 1,91
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,069166 1,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,576862 1,77
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032517 1,70
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,627792 1,17
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033638 1,11
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,553947 0,95
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,183091 6,51
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087415 6,42
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045166 6,36
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029465 4,17
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,833758 3,83
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,130929 3,89
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,696769 2,73
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,044196 2,19
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,611968 2,13
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,473745 2,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,236736 1,77
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,245466 1,20
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,635279 0,93
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,048231 0,23
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,878214 0,23
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,470909 0,80
QNB Finans Portföy Altın BYF 32,039516 0,35
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,051478 0,24
TEB Portföy Altın Fonu 0,086794 0,23
Garanti Portföy Altın Fonu 0,100816 0,23
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,831457 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,097868 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057256 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,782881 0,03
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028212 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Ekonomi
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu Ekonomi
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Koronavirüs balıkçıları da etkiledi! Esnaf kapılara kilit vurdu Ekonomi
Koronavirüs balıkçıları da etkiledi! Esnaf kapılara kilit vurdu
Korona dolandırıcıları iş başında! BKM'den vatandaşlara kritik uyarı Ekonomi
Korona dolandırıcıları iş başında! BKM'den vatandaşlara kritik uyarı
Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı Ekonomi
Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e geliyor
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e...
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Son Dakika: Benzine 12 kuruş, motorine ise 9 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 12 kuruş, motorine ise 9 kuruş indirim geldi
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal...
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop İçişleri Bakanı
Magazin Simge Sağın Aleyna Tilki Kim Kardashian Recep Tayyip Erdoğan
Spor Lionel Messi Nihat Özdemir Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Wuhan Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 15:49:52. #1.15#
title