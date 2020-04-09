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Araç, Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,055214 1,70
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

09.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:56
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,055214 1,70
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028412 1,53
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,133144 1,18
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,105824 1,14
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,049713 1,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008522 2,96
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033268 1,46
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,609002 1,32
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,066397 1,30
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,445871 0,99
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,068371 3,90
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 83,278299 3,07
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,069163 2,47
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077831 1,75
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,047268 1,67
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,651682 2,15
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,081756 1,11
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,063464 0,74
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,092521 0,69
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,019008 0,68
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,230752 1,72
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,620260 1,18
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,215174 0,98
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,664217 0,62
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,479695 0,53
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,051357 0,29
Deniz Port. Altın Fonu 0,044292 0,29
Ak Portföy Altın Fonu 0,081535 0,29
TEB Portföy Altın Fonu 0,086594 0,28
Garanti Portföy Altın Fonu 0,100584 0,28
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,060753 0,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,097580 0,02
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022003 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057241 0,02
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,917070 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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