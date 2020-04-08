Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027985 3,05
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
08.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:04
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,027985
|3,05
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,049156
|2,29
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,108290
|1,98
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,166187
|1,74
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,082018
|1,57
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,529065
|3,46
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018969
|1,03
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,532780
|0,82
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,027585
|0,65
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,431690
|0,60
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,081816
|3,91
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,036390
|3,82
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,877489
|1,88
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,793177
|1,73
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|13,815741
|1,64
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,095854
|5,06
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,080860
|2,12
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,397018
|1,67
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029522
|1,66
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,018237
|1,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,047979
|0,75
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,500359
|0,68
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,421336
|0,61
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,601361
|0,33
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,017883
|0,29
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,583433
|2,77
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,051208
|0,76
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,086350
|0,75
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,030199
|0,74
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,044164
|0,74
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057228
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,831022
|0,03
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,980496
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,097328
|0,02
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|120,185151
|0,02
Kaynak: AA