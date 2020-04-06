Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
06.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:50
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|644,088249
|1,56
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,032435
|1,09
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,237000
|0,70
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,070753
|0,34
|Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,132638
|0,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008848
|12,10
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018450
|5,40
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030892
|1,40
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,026973
|0,53
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,805958
|0,40
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,034622
|1,97
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076658
|1,94
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,833442
|1,37
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,017548
|0,97
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,964895
|0,97
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007052
|0,90
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,565435
|0,90
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,109664
|0,48
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,021465
|0,48
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,041987
|0,46
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,046541
|1,83
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,460245
|1,70
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,385117
|1,59
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,174463
|0,68
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,547422
|0,65
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|31,045238
|1,98
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,973706
|1,88
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,083752
|1,88
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,049655
|1,85
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,042843
|1,83
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057197
|0,08
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,781210
|0,07
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,096771
|0,07
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,139089
|0,07
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,589289
|0,07
Kaynak: AA