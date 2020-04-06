Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 644,088249 1,56 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,032435 1,09 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,237000 0,70 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,070753 0,34 Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,132638 0,12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008848 12,10 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018450 5,40 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030892 1,40 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,026973 0,53 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,805958 0,40 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034622 1,97 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076658 1,94 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,833442 1,37 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017548 0,97 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,964895 0,97 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007052 0,90 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,565435 0,90 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,109664 0,48 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,021465 0,48 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041987 0,46 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,046541 1,83 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,460245 1,70 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,385117 1,59 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,174463 0,68 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,547422 0,65 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 31,045238 1,98 HSBC Portföy Altın Fonu 2,973706 1,88 TEB Portföy Altın Fonu 0,083752 1,88 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,049655 1,85 Deniz Port. Altın Fonu 0,042843 1,83 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057197 0,08 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,781210 0,07 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,096771 0,07 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,139089 0,07 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,589289 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA