Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,024556 0,41 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,032086 0,16 Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç. 0,020966 0,03 Fiba Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,017689 0,03 HSBC Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021608 0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007893 11,33 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030466 2,63 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017504 1,63 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,063900 1,21 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031809 1,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023814 2,79 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061682 2,72 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072671 2,27 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,043879 2,21 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 75,519102 2,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,535119 1,06 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,551469 0,86 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006989 0,81 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041793 0,80 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,256723 0,60 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,537486 0,52 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,638276 0,28 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,459559 0,25 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024548 0,22 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,132427 0,20 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,050009 1,48 HSBC Portföy Altın Fonu 2,918733 0,09 Fiba Portföy Altın Fonu 0,028784 0,09 Ak Portföy Altın Fonu 0,077476 0,08 Garanti Portföy Altın Fonu 0,095567 0,07 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,779908 0,03 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,908968 0,03 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 67,138591 0,02 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021826 0,02 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,095994 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA