Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
02.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:00
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|642,752547
|1,70
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,032034
|1,12
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,070501
|0,84
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,046108
|0,59
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,230411
|0,53
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,026742
|0,47
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|13,037573
|1,35
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,017110
|1,18
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,941568
|1,15
|Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,018823
|0,95
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050723
|0,72
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,075603
|1,38
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,255189
|0,63
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,041462
|0,43
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,110361
|0,40
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,021334
|0,39
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,630839
|0,91
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,453480
|0,87
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024494
|0,83
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,130130
|0,49
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,846483
|0,42
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,758087
|1,06
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,048716
|0,38
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,916077
|0,37
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,042041
|0,37
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,095496
|0,36
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,095749
|0,03
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,907347
|0,02
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021969
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057144
|0,02
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,779362
|0,02
Kaynak: AA