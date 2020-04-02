Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 642,752547 1,70 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,032034 1,12 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,070501 0,84 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,046108 0,59 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,230411 0,53 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,026742 0,47 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 13,037573 1,35 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017110 1,18 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,941568 1,15 Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018823 0,95 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050723 0,72 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,075603 1,38 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,255189 0,63 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041462 0,43 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110361 0,40 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,021334 0,39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,630839 0,91 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,453480 0,87 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024494 0,83 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,130130 0,49 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,846483 0,42 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,758087 1,06 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,048716 0,38 HSBC Portföy Altın Fonu 2,916077 0,37 Deniz Port. Altın Fonu 0,042041 0,37 Garanti Portföy Altın Fonu 0,095496 0,36 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,095749 0,03 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,907347 0,02 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021969 0,02 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057144 0,02 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,779362 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA