Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,218601 1,21 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,063478 1,09 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,893216 1,06 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,167723 1,05 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053359 1,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,408988 2,13 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017440 1,63 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031803 0,71 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,565659 0,60 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,063585 0,54 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,066274 3,62 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,757289 3,55 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,828955 3,45 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,736213 3,39 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,524329 3,38 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041286 1,95 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,078479 1,87 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,253592 1,75 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,542987 1,64 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,513743 1,50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,177829 2,79 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,180980 2,66 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,533689 1,86 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,607068 0,85 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,838770 0,85 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,095153 0,20 TEB Portföy Altın Fonu 0,081849 0,20 Deniz Port. Altın Fonu 0,041886 0,20 Ak Portföy Altın Fonu 0,077144 0,20 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,033282 0,20 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,095467 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057131 0,02 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,778971 0,02 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021817 0,02 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021964 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA