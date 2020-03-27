Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053631 4,84
Aura Portföy Yab.
27.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:44
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,053631
|4,84
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,158720
|3,08
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,068952
|2,03
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,028926
|2,02
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031391
|2,00
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,339706
|3,68
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,062579
|2,91
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031452
|2,88
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030307
|2,41
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,567081
|2,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062362
|7,01
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|76,573018
|6,48
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,043952
|5,88
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,066811
|5,28
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,072622
|5,23
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,574275
|3,61
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,041160
|2,20
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,253960
|1,89
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007057
|1,85
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,050145
|1,77
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,180035
|3,09
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,166651
|2,75
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,547399
|2,23
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,044862
|1,36
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,411587
|1,32
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,041291
|1,40
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,080672
|1,40
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,093826
|1,40
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,076074
|1,38
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,028275
|1,37
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028128
|0,04
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,650579
|0,03
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,297117
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021939
|0,03
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,214974
|0,03
Kaynak: AA