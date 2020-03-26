Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028353 3,92
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
26.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:48
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,028353
|3,92
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,049338
|2,70
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,165380
|2,50
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,094364
|2,18
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,099383
|1,92
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007920
|2,87
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,534505
|1,15
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,256644
|1,15
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,505910
|0,84
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,797816
|0,73
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,063460
|5,42
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,032388
|4,58
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023098
|2,39
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,736642
|2,24
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,026573
|2,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,031860
|3,77
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,080715
|2,57
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,519483
|2,05
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,406475
|1,71
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,854967
|0,89
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,393140
|2,51
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,044260
|2,51
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,322858
|2,40
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,144682
|2,37
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,135387
|2,26
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,027892
|2,77
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,040721
|2,62
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,079560
|2,60
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,092533
|2,59
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,384230
|2,56
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|67,021083
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,093779
|0,03
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021788
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021932
|0,03
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,214342
|0,03
Kaynak: AA