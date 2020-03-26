Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028353 3,92 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,049338 2,70 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,165380 2,50 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,094364 2,18 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,099383 1,92 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007920 2,87 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,534505 1,15 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,256644 1,15 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,505910 0,84 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,797816 0,73 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,063460 5,42 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032388 4,58 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023098 2,39 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,736642 2,24 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026573 2,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,031860 3,77 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,080715 2,57 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,519483 2,05 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,406475 1,71 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,854967 0,89 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,393140 2,51 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,044260 2,51 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,322858 2,40 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,144682 2,37 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,135387 2,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,027892 2,77 Deniz Port. Altın Fonu 0,040721 2,62 TEB Portföy Altın Fonu 0,079560 2,60 Garanti Portföy Altın Fonu 0,092533 2,59 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,384230 2,56 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 67,021083 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,093779 0,03 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021788 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021932 0,03 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,214342 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA