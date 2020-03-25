Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555283 0,73 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,222794 0,62 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,786154 0,56 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019084 0,49 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,029109 0,36 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,231058 6,48 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029905 5,47 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007699 2,30 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,360406 2,20 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017694 2,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,060200 9,23 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,751289 8,62 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,978116 8,39 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,581103 8,33 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,720515 8,09 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,489406 8,63 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006890 4,71 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,994366 4,30 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,249308 4,02 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,489625 3,91 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,110341 6,71 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,498746 6,37 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,118190 6,36 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,798880 1,92 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,043177 1,68 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,900542 5,81 QNB Finans Portföy Altın BYF 29,719369 2,43 Fiba Portföy Altın Fonu 0,027141 1,85 HSBC Portföy Altın Fonu 2,758255 1,80 İş Portföy Altın Fonu 0,035615 1,78 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028111 0,03 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,114410 0,02 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 96,184314 0,02 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057034 0,02 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,650204 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA