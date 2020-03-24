Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,068110 1,36 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,229734 1,16 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,079406 0,85 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 633,608568 0,84 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,785545 0,77 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028353 2,67 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,025462 1,67 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060145 1,45 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029787 1,44 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,331106 0,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,055115 3,14 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039903 2,64 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,898715 2,50 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 12,638449 0,51 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006580 1,25 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,020723 0,75 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,079451 0,68 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,380778 0,62 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,138886 0,60 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,619897 2,06 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,425012 1,47 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024322 1,06 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,125177 1,03 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,042463 0,83 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 29,015400 3,21 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,862388 2,21 HSBC Portföy Altın Fonu 2,709591 1,02 Fiba Portföy Altın Fonu 0,026649 0,97 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,045226 0,91 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,587626 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,093286 0,03 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028103 0,02 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,896310 0,02 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057021 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA