Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027291 2,38 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052355 1,89 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555090 1,25 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,787014 1,09 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,222797 1,08 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017620 2,91 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027616 1,60 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,738090 0,61 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,484487 0,48 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,277558 0,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,053438 3,43 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024760 2,48 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,390210 2,25 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,128951 2,23 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023046 2,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,976694 4,69 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,395708 2,14 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006499 1,95 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,452284 1,62 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017925 1,42 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,032597 2,09 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,048366 1,96 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,403241 1,79 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,768003 0,71 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,042112 0,50 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,475747 5,86 QNB Finans Portföy Altın BYF 28,114088 1,45 İş Portföy Altın Fonu 0,034679 0,48 HSBC Portföy Altın Fonu 2,682129 0,47 Fiba Portföy Altın Fonu 0,026394 0,47 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,093001 0,08 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,775280 0,08 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057007 0,08 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021917 0,07 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,649905 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA