Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 628,191248 0,92 Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,605517 0,03 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,025388 0,03 OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,299645 0,03 İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,068532 0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007868 8,63 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,186764 3,98 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,059568 1,77 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,025004 1,24 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,500369 0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039777 3,33 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,932587 3,07 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034814 2,21 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024161 1,99 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057604 1,83 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Aura Portföy İki. Değ. Fon 1,743855 0,45 Aura Portföy Değ. Fon 0,641049 0,29 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,061510 0,21 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,019676 0,16 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,041340 0,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,595249 0,61 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024138 0,31 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,011462 0,29 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,028224 0,14 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018522 0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,507653 0,98 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056964 0,02 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 70,944383 0,02 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,103527 0,02 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,060478 0,02 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,976325 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA