Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
19.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:22
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|622,434317
|0,81
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025657
|0,53
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,047969
|0,45
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,243953
|0,36
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,513395
|0,34
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027981
|1,46
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,032071
|2,05
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|12,297549
|0,07
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032157
|0,74
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,110288
|0,73
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,060627
|0,38
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,542215
|0,29
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,991123
|0,23
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,042049
|1,40
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,324633
|1,28
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,259558
|1,13
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,757493
|0,12
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,677196
|0,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,038627
|1,45
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,075455
|1,45
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,071256
|1,44
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,087791
|1,43
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,030818
|1,39
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|66,916986
|0,05
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021755
|0,05
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,773556
|0,04
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,210915
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,827569
|0,03
Kaynak: AA