Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 622,434317 0,81 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025657 0,53 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,047969 0,45 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,243953 0,36 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,513395 0,34 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027981 1,46 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032071 2,05 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 12,297549 0,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032157 0,74 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110288 0,73 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,060627 0,38 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,542215 0,29 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,991123 0,23 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,042049 1,40 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,324633 1,28 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,259558 1,13 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,757493 0,12 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,677196 0,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,038627 1,45 TEB Portföy Altın Fonu 0,075455 1,45 Ak Portföy Altın Fonu 0,071256 1,44 Garanti Portföy Altın Fonu 0,087791 1,43 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,030818 1,39 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 66,916986 0,05 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021755 0,05 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,773556 0,04 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,210915 0,03 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,827569 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA