Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab.
18.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:56
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,069054
|0,83
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,120433
|0,61
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,046166
|0,56
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,155240
|0,46
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,068918
|0,43
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027578
|7,00
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030598
|2,38
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,025591
|2,15
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,060625
|2,05
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,531922
|1,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|71,808805
|8,37
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,059635
|7,36
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,040212
|6,97
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,068305
|6,35
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023444
|4,91
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,018400
|0,90
|HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,024444
|0,90
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,377283
|0,54
|TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon
|2,101790
|0,40
|İş Portföy İki. Değ. Fon
|8,961685
|0,37
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,639252
|1,21
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,455633
|0,94
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,140275
|0,54
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018513
|0,03
|Oyak Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,342961
|0,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|28,352355
|2,54
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,091632
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,586801
|0,03
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|96,033199
|0,03
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,649147
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,827307
|0,03
Kaynak: AA