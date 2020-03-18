Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,069054 0,83 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,120433 0,61 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,046166 0,56 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,155240 0,46 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,068918 0,43 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027578 7,00 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030598 2,38 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,025591 2,15 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060625 2,05 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,531922 1,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,808805 8,37 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,059635 7,36 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,040212 6,97 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068305 6,35 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023444 4,91 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,018400 0,90 HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,024444 0,90 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,377283 0,54 TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 2,101790 0,40 İş Portföy İki. Değ. Fon 8,961685 0,37 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,639252 1,21 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,455633 0,94 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,140275 0,54 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018513 0,03 Oyak Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,342961 0,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 28,352355 2,54 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,091632 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,586801 0,03 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 96,033199 0,03 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,649147 0,03 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,827307 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA