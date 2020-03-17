Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
17.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:30
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|615,941472
|1,56
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,068486
|0,94
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,027204
|0,03
|OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|1,298515
|0,03
|HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,021649
|0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,033216
|2,83
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,068087
|0,45
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,539211
|0,14
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,025315
|0,07
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,061397
|0,03
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,056262
|0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024417
|1,21
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,432795
|1,05
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,607799
|0,88
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,134101
|0,71
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,036960
|0,05
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,586650
|0,04
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021886
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,060435
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056921
|0,03
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,648981
|0,03
Kaynak: AA