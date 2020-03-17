Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 615,941472 1,56 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,068486 0,94 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,027204 0,03 OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,298515 0,03 HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,021649 0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033216 2,83 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,068087 0,45 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,539211 0,14 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,025315 0,07 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,061397 0,03 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,056262 0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024417 1,21 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,432795 1,05 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,607799 0,88 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,134101 0,71 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,036960 0,05 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,586650 0,04 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021886 0,03 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,060435 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056921 0,03 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,648981 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA