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Haberler ›› Ekonomi ›› Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi
Amerikan Doları, Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054942 1,50
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.

16.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:58
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054942 1,50
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,050507 1,19
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029120 1,00
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,069782 0,75
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,165203 0,69
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009504 4,85
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030781 3,03
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060249 2,88
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,225783 2,19
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,583895 1,95
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062273 10,60
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 74,429432 10,01
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,042014 9,90
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,069334 6,40
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024135 6,27
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,523169 2,85
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,078898 2,25
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043194 1,78
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,259698 1,61
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,582396 1,38
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,171245 0,66
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,806978 0,49
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,585089 0,47
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,126055 0,46
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,407621 0,40
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056906 0,08
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,091404 0,08
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,772304 0,08
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021880 0,08
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,094575 0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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