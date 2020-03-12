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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

12.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:38
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 595,492846 0,55
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,045945 0,39
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,183355 0,31
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,940825 0,27
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,558325 0,26
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019426 0,87
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,386452 0,37
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029199 0,32
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,825081 0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035093 2,96
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 14,390416 1,01
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097178 0,73
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,593514 0,57
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049737 0,54
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,079745 1,03
HSBC Portföy Değ. Fon 98,572608 0,47
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,992222 0,44
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,080901 0,25
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,038682 0,23
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,389910 0,65
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,044031 0,65
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,315027 0,56
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,565959 0,49
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023877 0,49
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,079358 0,70
Deniz Port. Altın Fonu 0,040573 0,69
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,047025 0,69
HSBC Portföy Altın Fonu 2,818740 0,69
Ak Portföy Altın Fonu 0,074810 0,69
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 119,456717 0,04
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021718 0,04
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 66,798989 0,04
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,207252 0,03
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028022 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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