Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030266 3,04
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
11.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:38
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030266
|3,04
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,051762
|2,36
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,199930
|2,11
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,175955
|2,09
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,184486
|1,98
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009795
|7,32
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031480
|1,23
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,061269
|0,88
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,651060
|0,84
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,630192
|0,82
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,043295
|5,53
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,064427
|5,12
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|76,185659
|4,82
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025584
|4,02
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073152
|2,77
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,083467
|2,14
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,454848
|1,11
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,019179
|0,52
|HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,025154
|0,50
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,138826
|0,32
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,553380
|0,48
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,115969
|0,35
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,384521
|0,31
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,673167
|0,06
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,036928
|0,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,903125
|0,71
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056830
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,089967
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,769928
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,060342
|0,03
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,082899
|0,03
Kaynak: AA