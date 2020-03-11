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Haberler ›› Ekonomi ›› Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi
Amerikan Doları, Araç, Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030266 3,04
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

11.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:38
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030266 3,04
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051762 2,36
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,199930 2,11
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,175955 2,09
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,184486 1,98
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009795 7,32
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031480 1,23
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,061269 0,88
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,651060 0,84
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,630192 0,82
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,043295 5,53
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064427 5,12
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 76,185659 4,82
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025584 4,02
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073152 2,77
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,083467 2,14
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,454848 1,11
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,019179 0,52
HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,025154 0,50
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,138826 0,32
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,553380 0,48
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,115969 0,35
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,384521 0,31
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,673167 0,06
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,036928 0,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,903125 0,71
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056830 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,089967 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,769928 0,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,060342 0,03
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,082899 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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