Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
10.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:26
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|588,423271
|0,57
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,068544
|0,54
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,025298
|0,04
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,027151
|0,03
|HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,021608
|0,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,025362
|0,05
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,056178
|0,04
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,061313
|0,03
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,038614
|0,03
|Ak Portföy ÖPY İki. Serb. Özel Fon
|1,972613
|0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,314066
|0,28
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,388350
|0,27
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,043982
|0,26
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018496
|0,15
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,672138
|0,10
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,074725
|0,32
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,079276
|0,32
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,091996
|0,32
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,040527
|0,32
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,046972
|0,31
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,585595
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,769455
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021847
|0,03
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,876523
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,060326
|0,03
Kaynak: AA