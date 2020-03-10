Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 588,423271 0,57 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,068544 0,54 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,025298 0,04 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,027151 0,03 HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,021608 0,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,025362 0,05 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,056178 0,04 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,061313 0,03 İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,038614 0,03 Ak Portföy ÖPY İki. Serb. Özel Fon 1,972613 0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,314066 0,28 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,388350 0,27 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,043982 0,26 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018496 0,15 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,672138 0,10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,074725 0,32 TEB Portföy Altın Fonu 0,079276 0,32 Garanti Portföy Altın Fonu 0,091996 0,32 Deniz Port. Altın Fonu 0,040527 0,32 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,046972 0,31 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,585595 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,769455 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021847 0,03 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,876523 0,03 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,060326 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA