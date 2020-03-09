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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy Yab.

09.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:34
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,068174 0,70
İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022928 0,11
HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,021601 0,11
Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,578887 0,10
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,025289 0,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029679 0,92
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,061899 0,09
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,858135 0,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032675 0,46
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,109852 0,34
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,025350 0,16
Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 1,450353 0,14
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,021052 0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,384615 2,60
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,043869 2,58
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,310425 2,46
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,781367 0,20
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,384518 0,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,079022 2,89
Fiba Portföy Altın Fonu 0,027585 2,88
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,046825 2,88
Deniz Port. Altın Fonu 0,040398 2,85
Garanti Portföy Altın Fonu 0,091703 2,84
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056799 0,08
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,768961 0,08
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,089457 0,08
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028002 0,08
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,825522 0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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