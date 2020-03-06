Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230351 0,94
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575933 0,90
Deniz Port.
06.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:14
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230351
|0,94
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,575933
|0,90
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,811452
|0,72
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,244843
|0,39
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|20,755620
|0,34
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029409
|0,70
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,856563
|0,28
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,336361
|0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,038443
|1,40
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,082834
|1,36
|Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)
|1,523639
|1,34
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,020427
|1,12
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,132360
|1,09
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007644
|0,82
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,287410
|0,55
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,088043
|0,52
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,020294
|0,51
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,762475
|0,43
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,853664
|1,87
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,370062
|0,69
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,402112
|0,68
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,829586
|0,31
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,017666
|0,08
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|29,088474
|1,34
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,262008
|1,23
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,088593
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,824875
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,584982
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,767554
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056753
|0,03
Kaynak: AA