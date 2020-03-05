Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
05.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:24
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,570818
|1,99
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,228200
|1,65
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,805675
|1,50
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,243901
|1,00
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|169,441737
|0,92
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029206
|0,76
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,471749
|0,46
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,700806
|0,39
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,862436
|0,33
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,543956
|0,28
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,069736
|2,30
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|81,498532
|2,21
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,045819
|1,53
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,106554
|1,23
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,078967
|1,19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,027712
|0,79
|HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,025661
|0,57
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,019696
|0,46
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,026194
|0,46
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,020192
|0,38
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,363170
|0,95
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,043158
|0,89
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,290334
|0,81
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,778491
|0,07
|KT Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,457793
|0,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|28,703397
|1,61
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,045983
|0,98
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,073214
|0,98
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,077616
|0,97
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,039696
|0,97
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,203935
|0,05
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021679
|0,04
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|66,678855
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,088268
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,824629
|0,03
Kaynak: AA