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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

05.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:24
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,570818 1,99
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228200 1,65
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,805675 1,50
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,243901 1,00
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 169,441737 0,92
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029206 0,76
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,471749 0,46
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,700806 0,39
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,862436 0,33
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,543956 0,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,069736 2,30
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 81,498532 2,21
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,045819 1,53
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106554 1,23
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078967 1,19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,027712 0,79
HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,025661 0,57
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,019696 0,46
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,026194 0,46
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,020192 0,38
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,363170 0,95
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,043158 0,89
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,290334 0,81
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,778491 0,07
KT Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,457793 0,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 28,703397 1,61
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,045983 0,98
Ak Portföy Altın Fonu 0,073214 0,98
TEB Portföy Altın Fonu 0,077616 0,97
Deniz Port. Altın Fonu 0,039696 0,97
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,203935 0,05
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021679 0,04
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 66,678855 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,088268 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,824629 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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