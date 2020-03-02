Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
02.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:50
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|599,840798
|0,99
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,068367
|0,63
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039743
|0,35
|Yapı Kredi Port. Çlşn. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. F
|0,020972
|0,19
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,025244
|0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,062556
|1,15
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032959
|0,72
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,026355
|0,29
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|79,656201
|1,57
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,044768
|1,51
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,067615
|0,47
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,144796
|0,20
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032282
|0,48
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,104383
|0,43
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,108976
|0,38
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,019719
|0,25
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,060645
|0,17
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024584
|0,77
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,420592
|0,29
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,133863
|0,23
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018474
|0,11
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,673931
|0,10
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056691
|0,08
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,864502
|0,08
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,027952
|0,08
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021802
|0,08
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,060203
|0,08
Kaynak: AA