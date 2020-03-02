Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



QNB Finans Portföy A.

02.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:50

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 599,840798 0,99 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,068367 0,63 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039743 0,35 Yapı Kredi Port. Çlşn. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. F 0,020972 0,19 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,025244 0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,062556 1,15 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032959 0,72 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,026355 0,29 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 79,656201 1,57 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044768 1,51 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067615 0,47 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,144796 0,20 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032282 0,48 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,104383 0,43 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,108976 0,38 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,019719 0,25 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,060645 0,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024584 0,77 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,420592 0,29 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,133863 0,23 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018474 0,11 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,673931 0,10 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056691 0,08 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,864502 0,08 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,027952 0,08 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021802 0,08 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,060203 0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA