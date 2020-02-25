Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,067831 0,85
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.
25.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:42
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,067831
|0,85
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|589,987388
|0,40
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,046586
|0,34
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,044852
|0,28
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,219176
|0,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030428
|3,00
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,026423
|0,20
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,546168
|0,14
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,870590
|0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,155622
|0,97
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,081690
|0,58
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,044101
|0,69
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032033
|0,33
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,098468
|0,29
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,060715
|0,29
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,468704
|0,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,044962
|3,25
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,319267
|3,19
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,393317
|3,06
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,406238
|0,55
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024629
|0,50
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,047233
|3,34
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,027821
|3,33
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,079752
|3,33
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,092400
|3,31
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,032460
|3,29
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,583480
|0,03
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,027909
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021769
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,060111
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,762752
|0,03
Kaynak: AA