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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,067831 0,85
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.

25.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:42
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,067831 0,85
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 589,987388 0,40
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,046586 0,34
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,044852 0,28
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,219176 0,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030428 3,00
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,026423 0,20
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,546168 0,14
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,870590 0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,155622 0,97
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,081690 0,58
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,044101 0,69
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032033 0,33
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,098468 0,29
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,060715 0,29
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,468704 0,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,044962 3,25
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,319267 3,19
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,393317 3,06
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,406238 0,55
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024629 0,50
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,047233 3,34
Fiba Portföy Altın Fonu 0,027821 3,33
TEB Portföy Altın Fonu 0,079752 3,33
Garanti Portföy Altın Fonu 0,092400 3,31
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,032460 3,29
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,583480 0,03
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,027909 0,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021769 0,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,060111 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,762752 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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