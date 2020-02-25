Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,067831 0,85

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.

25.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:42

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,067831 0,85 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 589,987388 0,40 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,046586 0,34 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,044852 0,28 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,219176 0,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030428 3,00 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,026423 0,20 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,546168 0,14 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,870590 0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,155622 0,97 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,081690 0,58 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,044101 0,69 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032033 0,33 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,098468 0,29 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,060715 0,29 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,468704 0,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,044962 3,25 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,319267 3,19 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,393317 3,06 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,406238 0,55 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024629 0,50 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,047233 3,34 Fiba Portföy Altın Fonu 0,027821 3,33 TEB Portföy Altın Fonu 0,079752 3,33 Garanti Portföy Altın Fonu 0,092400 3,31 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,032460 3,29 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,583480 0,03 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,027909 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021769 0,03 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,060111 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,762752 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA