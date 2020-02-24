Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030943 1,01
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
24.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:28
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030943
|1,01
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,052415
|0,57
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,067261
|0,51
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,179377
|0,50
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,234526
|0,49
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029541
|1,76
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,743549
|0,54
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,869837
|0,49
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,026371
|0,38
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,544048
|0,30
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,081220
|3,20
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|12,272266
|1,86
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,543464
|1,84
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,498132
|1,62
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,063707
|1,61
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,110574
|3,07
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007823
|1,26
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,827102
|0,86
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,090226
|0,86
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,446890
|0,79
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,442580
|2,39
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,410062
|1,72
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,883964
|1,71
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,043546
|1,35
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,351950
|1,26
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|28,906521
|1,95
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|23,936201
|1,40
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,045708
|1,38
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,077184
|1,33
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,740799
|1,30
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,085288
|0,09
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056586
|0,08
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021763
|0,08
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,046271
|0,08
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|118,953182
|0,08
Kaynak: AA