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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

20.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:14
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 585,085004 0,33
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,060448 0,21
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,572601 0,13
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,047640 0,11
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,242970 0,11
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014639 2,08
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021810 1,19
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028725 1,18
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,783126 0,65
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,891928 0,37
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,049516 1,34
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 88,692837 1,25
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029480 0,97
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,046653 0,60
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,075452 0,52
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,353358 1,50
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,120844 0,28
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,439497 0,26
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,024385 0,24
İş Portföy İki. Değ. Fon 9,174401 0,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,323840 0,80
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,042591 0,80
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,252613 0,77
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,439901 0,08
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,780025 0,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,337701 1,81
QNB Finans Portföy Altın BYF 28,040955 1,18
Fiba Portföy Altın Fonu 0,026337 0,88
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,044662 0,87
TEB Portföy Altın Fonu 0,075446 0,82
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021740 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,084101 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056523 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,821794 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,760403 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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