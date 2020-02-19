Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab.
19.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:26
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,066683
|0,58
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,215664
|0,48
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,052575
|0,44
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039562
|0,44
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,031166
|0,42
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028389
|0,86
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014341
|0,45
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,026164
|0,33
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,062495
|0,31
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033106
|0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,048861
|0,45
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|87,595361
|0,10
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,040303
|0,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,084593
|0,42
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,089630
|0,21
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,461759
|0,13
|Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon
|2,353618
|0,11
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,041916
|0,10
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,042254
|1,09
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,243078
|1,05
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,313353
|1,04
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024424
|0,35
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,574884
|0,35
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,026106
|1,39
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,923403
|1,19
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,044275
|1,15
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,038256
|1,14
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,074830
|1,13
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,582588
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056508
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,759948
|0,03
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,644494
|0,03
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,034211
|0,03
Kaynak: AA