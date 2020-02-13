Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%)
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 582,319521 0,80
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.
13.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:12
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri (%)
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|582,319521
|0,80
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030893
|0,53
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,052153
|0,35
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,197308
|0,32
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,178693
|0,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014078
|2,65
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021351
|0,74
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,864609
|0,23
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,764305
|0,22
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,733031
|0,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,084012
|3,71
|Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)
|1,571798
|1,37
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,048687
|1,18
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|69,201132
|1,16
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,083587
|1,06
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,332670
|1,55
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,015668
|1,00
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,536028
|0,82
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,036648
|0,73
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,051299
|0,70
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,906527
|1,36
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,511560
|0,34
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,015263
|0,21
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,036855
|0,07
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020005
|0,06
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|27,245868
|0,26
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,820348
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056420
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,757262
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,059928
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,581705
|0,02
Kaynak: AA