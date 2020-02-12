Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030729 1,46
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
12.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:58
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030729
|1,46
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,051972
|1,05
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,178172
|0,96
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,219818
|0,82
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,190200
|0,75
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013715
|1,40
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,758197
|1,33
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021194
|1,14
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,735118
|0,95
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032968
|0,68
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,081005
|2,20
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,029364
|1,95
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,086365
|1,69
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|41,286841
|1,34
|Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,174300
|1,32
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050941
|1,12
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,083585
|0,99
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,312273
|0,98
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,871486
|0,91
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,301143
|0,67
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,506399
|1,74
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,880983
|1,13
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,118872
|0,51
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024271
|0,47
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,568704
|0,43
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,037633
|0,32
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,073607
|0,31
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,069572
|0,30
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,030020
|0,30
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,085533
|0,30
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021697
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056405
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,756808
|0,03
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,027820
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,059913
|0,03
Kaynak: AA